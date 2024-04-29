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BMW показала в Китае 15 моделей, включая BMW i4 и Neue Klasse. В этом году будет представлено 20 моделей

BMW показала в Китае 15 моделей, включая BMW i4 и Neue Klasse. В этом году будет представлено 20 моделей

На автосалоне в Пекине BMW и Mini представили модельный ряд из пятнадцати моделей автомобилей. От компактных автомобилей начального уровня до больших роскошных автомобилей, стенд BMW охватывал практически все сегменты роскошных автомобилей, предлагая различные варианты трансмиссии, включая бензиновые, электрические, гибридные и водородные топливные элементы.

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