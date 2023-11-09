Валерий Харламов: чем советский хоккеист шокировал канадцев

Легендарный советский хоккеист, герой серии матчей между СССР и Канадой 1972-1974 гг. Что о нём говорили соперники? Бобби Кларк (защитник) «Харламов? Поскольку Бобби Орра на льду нет, то он возможно лучший игрок, которого вы когда-либо видели.