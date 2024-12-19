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Китай

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А. Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики

Бишкек, 18 декабря /Синьхуа/ -- Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики -- руководителем администрации президента Кыргызской Республики.

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