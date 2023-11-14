В России подвели итоги конкурса «Экспортёр года»

Свою экспортную продукцию на форуме представили 186 отечественных компаний из 46 регионов.фото: vk.com--> В Москве в конце октября состоялся форум «Сделано в России», который проходит по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».
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