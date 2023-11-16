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Российский транспортник Ил-76МД-90 привлекает заказы после демонстрации в Дубае

Российский транспортник Ил-76МД-90 привлекает заказы после демонстрации в Дубае

Транспортник Ил-76МД-90 показали в Дубае. На него уже есть заказы. Российские системы вооружения показали выдающиеся результаты на международной аэрокосмической выставке в Дубае, пишет Military Watch Magazine.

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