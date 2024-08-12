Украинский политолог подозревает Госдеп США, МИ6 и Фанар в тайном заговоре против УПЦ

Еще до дня независимости 24 августа Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о фактическом запрете Украинской православной церкви (законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций»).
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