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AXE превратил обычный баллончик в предмет «люкса»

AXE превратил обычный баллончик в предмет «люкса»

Что будет, если взять самый узнаваемый атрибут мужской ванной комнаты и обращаться с ним так, будто это флакон редкого парфюма? AXE отвечает на вопрос неожиданным проектом Holder — специальным аксессуаром, который превращает привычный аэрозольный баллон в подобие скульптурного флакона.

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