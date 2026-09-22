AXE превратил обычный баллончик в предмет «люкса»

Что будет, если взять самый узнаваемый атрибут мужской ванной комнаты и обращаться с ним так, будто это флакон редкого парфюма? AXE отвечает на вопрос неожиданным проектом Holder — специальным аксессуаром, который превращает привычный аэрозольный баллон в подобие скульптурного флакона.