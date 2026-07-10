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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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☝️На сегодняшний день примерно 30% населения в России сталкивается с

☝️На сегодняшний день примерно 30% населения в России сталкивается с аллергическими заболеваниями. Природа аллергии весьма разнообразна - в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов.

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