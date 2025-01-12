Более 70 тыс. детей было вывезено из обстреливаемых белгородских территорий

Более 70 тысяч несовершеннолетних жителей Белгородской области были вывезены из обстреливаемых ВСУ территорий в другие российские регионы, сообщил 12 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24».
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