FT: отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал возмущение у итальянцев

Политика как она есть

Двухмесячное дипломатическое турне для укрепления связей Вашингтона и Рима по прибрежным итальянским городам, в которое отправился американский посол в Италии Тильман Фертитта на личной суперъяхте, вызвало протесты и недовольство в парламенте страны.