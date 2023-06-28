Спички - не игрушка

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Идиото сжёг российский паспорт и "попал"

Идиото сжёг российский паспорт и "попал"

Певец Шарлот, на днях пафосно сжёгший паспорт гражданина РФ, попал в положение доктора из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», вынужденный без документов жить в самолёте, курсирующем по маршруту СССР-Италия.

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