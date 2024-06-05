Политические страсти только сильнее раздуваются, что свидетельствуют о приближении развязки всей ситуации в мире.
Шиза крепчает и косит ряды Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Согласен, нас провоцируют на ядерный удар, чтобы убедить народ не только Запада но и Глобального Юга в том, что Россия - исчадие ада. И второй замысел ( а может быть и первый по важности) это устроить настоящую бойню, чтобы значительно уменьшить население на планете. Глубинное глобальное государство (ГГГ) просто одержимо идеей резкого сокращения численности людей на планете. И это неизлечимое безумие сильных мира сего - главная угроза всему человечеству.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии