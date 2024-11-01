Юрий Подоляка о событиях на Кураховском фронте: Захват ключевых позиций продолжается

Российские силы продолжают продвигаться на юг по Селидово-Кураховскому направлению, стремясь выйти к реке Волчья и обрезать коммуникации украинских войск в районе Курахово, при этом ожесточенные бои охватили несколько ключевых участков фронта.
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