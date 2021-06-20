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Генерал Сергей Кривонос: войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ»

Генерал Сергей Кривонос: войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ»

Войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ». С соответствующим заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос.

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Вячеслав Михайлов
Позиция "стояния" может продолжаться длительно, а это предвещает измотанной армии хохлов печальный конец. Кривонос начал думать над данной проблемой.
Александр Волков
Как плодовита украина, вот только их страна нуждается в героях, ну а рожают ...

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