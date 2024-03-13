Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования обстоятельств смерти ребенка Ростовской области

В социальных медиа опубликовано обращение родителей из Ростовской области, которые просят Председателя Следственного комитета Российской Федерации поставить на контроль расследование обстоятельств смерти их ребенка.
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