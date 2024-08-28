Образцы, доставленные лунной миссией «Чанъэ-6» открыли новые данные о геологической истории спутника

Команда исследователей из Гонконгского университета (HKU) и их коллеги из Китая и других стран провели исследование интрузивного магматизма места посадки китайской миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны.
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