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АвтоИдеи

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Свежие комментарии

  • Сергей Козлов
    НикакуютынекупишКакую машину купить
  • НС
    А реально по существу: этот укурок ехал и спал за рулём. Автобус остановился на остановке(водитель автобуса как это ч...Водитель такси сб...
  • НС
    Странный текст! Какой-такой автомобиль "Москва"?  Почему "ехал между автобусом и автовокзалом"?Водитель такси сб...

Какую машину купить

Какую машину купить

У меня Хюндай Крета 2017г., полный привод, автомат, 2.0 литра, пробег 182 тыс.км. Хорошая машина, грех жаловаться, но уже начались возрастные проблемы, провели мне диагностику и написали на страничку список того, что требует замены или ремонта.

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Комментарии
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Сергей Козлов
Никакуютынекупиш
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