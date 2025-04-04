Какую машину купить

У меня Хюндай Крета 2017г., полный привод, автомат, 2.0 литра, пробег 182 тыс.км. Хорошая машина, грех жаловаться, но уже начались возрастные проблемы, провели мне диагностику и написали на страничку список того, что требует замены или ремонта.