Курс на ужесточение

Меры противодействия попыткам иностранного вмешательства продолжают совершенствовать в США, России и Италии, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Мониторинг попыток иностранного вмешательства 5-11 ноября 2024».
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