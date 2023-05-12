Заштатная ситуация

В США предупреждают об угрозе дефолта. На днях министр финансов страны Джанет Йеллен заявила о том, что конгресс должен повысить потолок государственного долга, в противном случае Штаты и весь мир ждет «экономическая и финансовая катастрофа».
В США предупреждают об угрозе дефолта. На днях министр финансов страны Джанет Йеллен заявила о том, что конгресс должен повысить потолок государственного долга, в противном случае Штаты и весь мир ждет «экономическая и финансовая катастрофа».
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