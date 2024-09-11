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Миллионы людей в Западной и Центральной Африке пострадали от наводнения

Миллионы людей в Западной и Центральной Африке пострадали от наводнения

В некоторых районах Центральной и Западной Африки необычно длительные и мощные ливни привели к сильным наводнениям.

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