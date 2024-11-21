Техас пытается разорвать инвестиционные связи с Китаем

Государственным агентствам американского штата Техас поручено как можно скорее избавиться от инвестиционных связей с Китаем, причем полностью, заявил техасский губернатор Грэг Эббот 21 ноября в соцсети Х.
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