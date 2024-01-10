Президент Литвы пообещал Украине включение в НАТО

Украина обязательно станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), нужно только решить вопрос с датой принятия, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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