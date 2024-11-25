На пути к Берлинскому конгрессу или Крымский фантом Александра II

Главной причиной дипломатического поражения России на Берлинском конгрессе, как правило, называется страх Александра II перед новой коалицией и повторением сценария Крымской войны, в реалиях 1870-х невозможного в принципе, чему и посвящена данная статья.
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