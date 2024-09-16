В Краснодарском крае полицейские уличили местную жительницу в мошенничестве при получении выплат

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Крыловскому району по подозрению в мошенничестве задержали 24-летнюю местную жительницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии