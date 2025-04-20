В Запорожье сотрудники украинских ТЦК дежурят у церквей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) дежурят на Пасху у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, 20 апреля сообщает РИА Новости.
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