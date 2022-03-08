Разрешение 5K, шесть динамиков, 12-мегапиксельная веб-камера и встроенная SoC Apple A13. Представлен 27-дюймовый монитор Apple Studio Display

Вместе с новым iPhone SE и передовым настольным компьютером Mac Studio Apple сегодня также представила монитор Studio Display 27".
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