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Марио Фернандес уедет в Бразилию в субботу, после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию

Стало известно, когда ЦСКА покинет защитник Марио Фернандес, который решил уйти из-за ситуации в клубе и обстановки в России.

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