Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Выдавать работающим на врагов ОБСЕ ценных свидетелей преступления это означает лишиться их и тех сведений, что можно ...МИД Приднестровья...
  • Сергей
    Где нагадили - там и судить!МИД Приднестровья...
  • Бендер Задунайский
    Немецкий генерал:...

Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Вчера, 14 марта, президент Сирии Башар Аль-Асад прибыл в Москву с официальным визитом. Сегодня он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром ПутинымСтоит отметить, что Асад посетил столицу России впервые с сентября 2021 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх