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Барбашев набрал 1+1 с «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 18 очков в 39 играх

Барбашев набрал 1+1 с «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 18 очков в 39 играх

Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» и стал его 3-й звездой. Форвард «Сент-Луиса» прервал безголевую серию из 7 игр и помог команде обыграть «Девилс» (5:3).

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