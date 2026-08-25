Бойцы "Днепра" уничтожили автомобиль с разведчиками ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области автомобиль с группой инженерной разведки противника, которая пыталась осмотреть разрушенный мост.
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