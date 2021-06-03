Советник Байдена обсудил с помощником Меркель Россию и Украину

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером Россию, Украину и Иран, сообщает Белый дом.