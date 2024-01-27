«Может все»: Яна Чурикова о героизме русских женщин

Не так давно состоялась премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Фильм повествует зрителям о подвигах отважных летчиц, которые защищали единственный путь для эвакуации и доставки продовольствия голодным жителям окруженного Ленинграда.