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«Может все»: Яна Чурикова о героизме русских женщин

«Может все»: Яна Чурикова о героизме русских женщин

Не так давно состоялась премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Фильм повествует зрителям о подвигах отважных летчиц, которые защищали единственный путь для эвакуации и доставки продовольствия голодным жителям окруженного Ленинграда.

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