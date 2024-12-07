Роскомнадзор ограничит работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор планирует ограничить доступ восьми зарубежных хостинг-провайдеров, включая GoDaddy.com и Amazon Web Services, из-за несоблюдения требований по безопасности, что может повлиять на их сотрудничество с русскими организациями.
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