Bluesky тизерит платную подписку Bluesky+ в новом мокапе

Стартап социальной сети и конкурент X - Bluesky - работает над подпиской. Компания впервые объявила о планах по созданию нового потока доходов, основанного на модели подписки, когда рассказывала о своей серии А на сумму 15 миллионов долларов еще в октябре.
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