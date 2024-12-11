Названы главные ценовые тренды рынка частных домов в Сочи в 2024 году

В 2024 году рынок частных домов в Сочи продемонстрировал значительные изменения. Проведённое исследование компании «Оникс-Недвижимость» выявило несколько ключевых трендов, которые не только формируют картину уходящего года, но и позволяют оценить перспективы дальнейшего развития рынка.