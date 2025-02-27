Подоляка рассказал о предкатастрофе ВСУ под Суджей

Ситуация в Курской области сегодня, 27 февраля, продолжает оставаться напряженной. Но успехи наших бойцов в последние дни постепенно привели к тому, что противник в регионе оказался в «предкатастрофическом» положении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии