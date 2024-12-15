Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский: деконструкция имиджа

Зеленский: деконструкция имиджа

На Западе глава киевского режима стал предметом язвительных насмешек и издевательств    Мираж восторгов вокруг Зеленского на Западе явно рассеялся.

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