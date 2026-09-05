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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Марков: «Не только я – все хотели бы видеть сборную России на Кубке мира. Это крутой турнир»

Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в следующем розыгрыше Кубка мира.

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