Папуа-Новая Гвинея: В деревне Хайяфули, Могулу, Западная провинция, продолжается розыск людей после сообщений о том, что двое подростков были похищены и взяты в заложники вооруженными преступниками; один подросток был найден мертвым.
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