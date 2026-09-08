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Якубовский: счета ЖКХ появятся на «Госуслугах» при сохранении квитанций

Якубовский: счета ЖКХ появятся на «Госуслугах» при сохранении квитанций

Счета по оплате услуг ЖКХ появятся на портале «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года, как это предусматривает закон о поддержке «Почты России», но при этом сохранится возможность получать привычные бумажные квитанции.

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