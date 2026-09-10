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Анемию при беременности связали с различиями в развитии мозга младенцев

Анемию при беременности связали с различиями в развитии мозга младенцев

Дети, рождённые у матерей с анемией во время беременности, имеют в среднем примерно на 4% меньший общий объём мозга по сравнению со сверстниками, чьи матери не страдали анемией в период ожидания ребёнка.

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