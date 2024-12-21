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Царьград

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Гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина арестовали, ему грозит до 10 лет

Гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина арестовали, ему грозит до 10 лет

Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин арестован Ленинским судом Курска.Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что его задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

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Комментарии
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Амара Карпова
Конченный тварь🤮нажрался на смерти крови и людском горе💩Смертный казнь пора вернуть для таких животных💯
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16 час.
ТН
Т Н
Какие у них хари!!! Это скоко ж они жрут?!
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16 час.
Владимир Смирнов
вот по такой харе,даже в потёмках не промажешь.
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15 час.

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