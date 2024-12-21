Гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина арестовали, ему грозит до 10 лет

Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин арестован Ленинским судом Курска.Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что его задержали за злоупотребление должностными полномочиями.
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