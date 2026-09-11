Профессор Гарварда: война против Ирана может оказаться ещё цветочками Доходность американских государственных облигаций вышла на максимальный уровень почти за два десяти.
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