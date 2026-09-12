Гетры возвращаются: почему этой осенью ноги будут главным модным акцентом

Еще недавно гетры казались вещью с довольно понятной биографией: балетный класс, тренировка, школьные воспоминания и разве что ностальгический образ из начала нулевых.
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