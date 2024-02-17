Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает только жопу....Случилось страшно...
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Узбекистан присоединился к антироссийским санкциям

Узбекистан присоединился к антироссийским санкциям

Узбекистан присоединяется к финансовым санкциям против России. Фигурантами этих личных санкций стали 11 тыс.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Депортировать всех узбеков  и больше не пускать их в Россию. Белоруссия обходится без них, и мы обойдемся.
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15 час.
Николай Аленов
Всех чурок на родину в срочном порядке без права на возвращение
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8 час.
леонид рыбаков
И ЧТО ВЛАСТЬ ПРОГЛОТИТ ЭТО УНИЖЕНИЕ  РАДИ ТЕХ КТО НА ЭТОМ КЕШ
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8 час.

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