В минзакупок Прикамья проходят обыски

В деле фигурирует сумма в 187 млн рублей.Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в помещениях министерства закупок Пермского края и министерства по управлению недвижимостью и градостроительству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии