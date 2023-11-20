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В минзакупок Прикамья проходят обыски

В минзакупок Прикамья проходят обыски

В деле фигурирует сумма в 187 млн рублей.Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в помещениях министерства закупок Пермского края и министерства по управлению недвижимостью и градостроительству.

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