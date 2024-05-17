Мариинский театр отметит день рождения Рихарда Вагнера

22 мая 1813 года родился великий немецкий композитор Рихард Вагнер. По случаю праздничной даты в Мариинском театре, носящем общепризнанный статус «дома Вагнера», прозвучат две выдающиеся оперы композитора: грандиозная мистерия «Парсифаль» и романтический шедевр «Лоэнгрин».
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