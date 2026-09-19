Соединенные Штаты Америки: официальные лица сообщили, что один человек был убит, а другой был ранен в результате перестрелки в районе улиц Мартина Лютера Кинга Джуниор-Уэй Саут и Саут-Грэм-стрит в Сиэтле, штат Вашингтон, ранним утром.
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