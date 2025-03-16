Дроны против несанкционированных свалок С начала года инспекторы облкомприроды провели 135 выездных проверок, связанных с обращением с отходами.
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Дроны против несанкционированных свалок С начала года инспекторы облкомприроды провели 135 выездных проверок, связанных с обращением с отходами.