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Парламентская газета

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Россия выйдет из Международного совета по исследованию моря

Россия выйдет из Международного совета по исследованию моря

Совет Федерации одобрил закон «О денонсации Конвенции о Международном Совете по исследованию моря». Как пояснила сенатор Анна Отке, речь идет о выходе России из соглашения, подписанном в Копенгагене 12 сентября 1964 года и  устанавливающем основы деятельности Международного Совета по исследованию моря.

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