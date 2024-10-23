Россия выйдет из Международного совета по исследованию моря

Совет Федерации одобрил закон «О денонсации Конвенции о Международном Совете по исследованию моря». Как пояснила сенатор Анна Отке, речь идет о выходе России из соглашения, подписанном в Копенгагене 12 сентября 1964 года и устанавливающем основы деятельности Международного Совета по исследованию моря.